Рада одобрила законопроект о запрете эвакуации авто инспекторами по парковке на время войны

Водители должны иметь возможность оперативно пойти в укрытие, считают депутаты.

Верховная Рада 22 мая одобрила за основу законопроект 9092-3, которым планируют запретить эвакуацию автомобилей инспекторами по парковке на время действия военного положения. Такую эвакуацию будет проводить Национальная полиция.

Речь идет о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно полномочий инспекторов по парковке в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В случае принятия законопроекта в целом, эвакуацию будет осуществлять Национальная полиция. Как указывают авторы, «положениями проекта поддержана инициатива наделения соответствующими полномочиями уполномоченных лиц органов Национальной полиции».

В то же время законопроект не лишает исполнительные комитеты местных советов в лице инспекторов по парковке права рассматривать дела об административных правонарушениях и выносить постановления о привлечении к административной ответственности. Следовательно, штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью смогут выписывать муниципальные инспекторы.

Законопроектом вносятся следующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях:

- запрещается временное задержание транспортного средства инспекторами по парковке исключительно во время действия правового режима военного положения

- расширяется перечень оснований для инспекторов по парковке по привлечению к административной ответственности по ч. 6 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью) и ч. 6 ст. 152-1 (Парковка транспортного средства на местах, предназначенных для безвозмездной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью);

- уточняются нормы санкций статей 122 «Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД» и 152-1 «Нарушение правил парковки транспортных средств и нарушение правил оборудования площадок для платной парковки транспортных средств».

Как отмечают авторы законопроекта, среди которых председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, его принятие урегулирует вопрос временного задержания транспортного средства во время действия правового режима военного положения в Украине, а именно во время воздушной тревоги позволит сохранить жизнь и здоровье водителей, которые вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки.

«Согласно статье 265-4 КУоАП, инспекторы по парковке имеют право осуществлять временное задержание транспортного средства путем доставки для хранения на специальную площадку или стоянку. При этом, на сегодняшний день, в большинстве случаев, исполнительные комитеты местных советов злоупотребляют предоставленным правом и превратили эвакуацию транспортных средств в собственный бизнес-проект. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований. Особо позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д.

Формирование стоимости услуг по эвакуации транспортных средств непрозрачно и обычно завышено. Непосредственно эвакуацией транспортных средств занимаются частные компании или ФЛП, приближенные к руководству города.

При этом следует принять во внимание, что во время военного положения населенные пункты Украины подвергаются массированным ракетным обстрелам. Чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия, при этом часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта.

В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении ПДД», - объясняют народные депутаты свою идею.

Вместе с тем, эвакуация авто не отменяется, а, как уже было сказано, передается в руки полиции.

Автор: Наталья Мамченко

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