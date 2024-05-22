ДТЭК уточнил, как будут действовать графики стабилизационных отключений в Киеве и ряде областей

В Укрэнерго обновили информацию о графиках стабилизационных отключений на 22 мая.

ДТЭК уточняет, что графики отключения света в Киеве, на Киевщине, Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине будут действовать с 19:00 до 00:00, а не с 20:00.

«Важно: обновленная информация о графиках стабилизационных отключений на сегодня

Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00», - сообщили там.

Ранее сообщалось, что с 07:00 до 20:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» отменил ограничение потребления во всех областях.

«Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился», - сообщалось в сообщении «Укрэнерго».

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