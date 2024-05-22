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Родители содержат двух общих детей в возрасте до 18 лет, но не состоят в официальном браке: имеют ли они право на налоговую социальную льготу

20:35, 22 мая 2024
Родители, которые содержат двух общих детей младше 18 лет, вместе проживают, но не состоят в официально зарегистрированном браке, при получении дохода в виде заработной платы имеют право на применение НСЛ на детей в полном объеме.
Родители содержат двух общих детей в возрасте до 18 лет, но не состоят в официальном браке: имеют ли они право на налоговую социальную льготу
Фото из открытых источников
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Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, на какую налоговую социальную льготу и при каком предельном размере дохода имеют право родители, которые содержат двух общих детей младше 18 лет, вместе проживают, но не состоят в официально зарегистрированном браке.

Так, возникновение прав и обязанностей матери, отца и ребенка определено в ст. 121 Семейного кодекса Украины, основанные на происхождении ребенка от них, удостоверенном органом государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном ст. 122 и 125 СГП.

Согласно ст. 141 СКУ мать, отец имеют равные права и обязанности по отношению к ребенку независимо от того, состояли ли они в браке между собой.

Согласно ч. 2 ст. 51 Конституции Украины и ст. 180 СКУ родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия.

Освобождение родителей от обязанности содержать ребенка может быть только по решению суда (п. 2 ст. 188 СКУ).

В соответствии с пп. 169.1.1 НКУ любой налогоплательщик имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 50 проц. размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленном законом на 01 января отчетного налогового года (в 2024 году составляет 1514,00 гривен).

Согласно абзацу первому пп. 169.4.1 НКУ налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн (в 2024 году – 4240,00 грн (3028,00 грн х 1,4).

В то же время налогоплательщик, удерживающий двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 100 проц. суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ (в 2024 году – 1514,00 грн), в расчете на каждого такого ребенка (пп. 169.1.2 НКУ).

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в случае и в размере, предусмотренном пп. 169.1.2 НКУ, определяется как произведение суммы, определенной в абзаце первом пп. 169.4.1 НКУ и соответствующего количества детей.

Подпунктом 169.2.2 НКУ предусмотрено, что налоговая социальная льгота начинает применяться к начисленным доходам в виде заработной платы со дня получения работодателем заявления от налогоплательщика о применении льгот и документов, подтверждающих такое право.

Перечень таких документов и порядок их предоставления утвержден Постановлением КМУ от 29.12.2010 №1227 «Об утверждении Порядка предоставления документов для применения налоговой социальной льготы».

Итак, родители, которые содержат двух общих детей младше 18 лет, вместе проживают, но не состоят в официально зарегистрированном браке, при получении дохода в виде заработной платы имеют право на применение налоговой социальной льготы в размере 1514,00 грн в расчете на каждого ребенка при соблюдении всех требований ст. 169 НКУ.

При этом предельный размер дохода, дающий право на получение налоговой социальной льготы одному из родителей в 2024 году – 8480,00 грн. в месяц, втором – 4240,00 гривен.

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