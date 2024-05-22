Батьки утримують двох спільних дітей віком до 18 років, але не перебувають у офіційному шлюбі: чи мають вони право на податкову соціальну пільгу

Батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, при отриманні доходу у вигляді заробітної плати мають право на застосування ПСП на дітей у повному обсязі.

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Державна податкова служба у Вінницькій області роз’яснила, на яку податкову соціальну пільгу та при якому граничному розмірі доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі.

Так, виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини визначено у ст. 121 Сімейного кодексу України, які ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому ст. 122 та 125 СКУ.

Відповідно до ст. 141 СКУ мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони в шлюбі між собою.

Згідно з ч. 2 ст. 51 Конституції України та ст. 180 СКУ батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину може бути тільки за рішенням суду (п. 2 ст. 188 СКУ).

Відповідно до пп. 169.1.1 ПКУ будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 01 січня звітного податкового року (у 2024 році становить 1514,00 гривень).

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн (у 2024 році – 4240,00 грн (3028,00 грн х 1,4).

Водночас платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ (у 2024 році – 1514,00 грн), у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбаченому пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Підпунктом 169.2.2 ПКУ передбачено, що податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви від платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Перелік таких документів та порядок їх надання затверджено Постановою КМУ від 29.12.2010 №1227 «Про затвердження Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги».

Отже, батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, при отриманні доходу у вигляді заробітної плати мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1514,00 грн у розрахунку на кожну дитину при додержанні всіх вимог ст. 169 ПКУ.

При цьому, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у 2024 році – 8480,00 грн. на місяць, другому – 4240,00 гривень.

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