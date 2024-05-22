С 7:00 до 20:00 не будет ограничений на потребление электроэнергии – «Укрэнерго»

После ночной атаки 95% потребителей удалось подключить к сети.

Сегодня с 7:00 до 20:00 ограничения на потребление электроэнергии применяться не будут, сообщили в «Укрэнерго». На утро 95% потребителей, которые остались без электроэнергии из-за ночной атаки, уже подключены к сети.

Отключение электроэнергии из-за атаки беспилотников зафиксировали в трех областях. Без света остались 518 000 потребителей в Сумской области и отдельных районах Харьковской и Черниговской областей. Восстановительные работы продолжаются.

«С 00:00 до 07:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. Сейчас с 07:00 до 20:00 Диспетчерский центр «Укрэнерго» отменил ограничения потребления во всех областях. Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

Потребителей просят перенести использование энергоемких приборов на дневные часы, если это возможно. Вечером, с 20:00 до 24:00, графики почасовых отключений снова будут действовать для всех регионов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.