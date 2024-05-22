Із 7:00 до 20:00 не буде обмежень на споживання електроенергії — «Укренерго»

Після нічної атаки 95% споживачів вдалося підключити до мережі.

Сьогодні з 7:00 до 20:00 обмеження на споживання електроенергії не застосовуватимуться, повідомили в «Укренерго». На ранок 95% споживачів, які залишилися без електроенергії через нічну атаку, вже підключені до мережі.

Відключення електроенергії через атаки безпілотників зафіксували у трьох областях. Без світла залишилися 518 000 споживачів у Сумській області та окремих районах Харківської і Чернігівської областей. Відновлювальні роботи тривають.

«З 00:00 до 07:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень. Наразі, з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях. Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

Споживачів просять перенести використання енергоємних приладів на денні години, якщо це можливо. Ввечері, з 20:00 до 24:00, графіки погодинних відключень знову діятимуть для всіх регіонів України.

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