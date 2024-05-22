ДТЕК уточнив, як діятимуть графіки стабілізаційних відключень у Києві та низці областей

В Укренерго оновили інформацію щодо графіків стабілізаційних відключень на 22 травня.

ДТЕК уточнює, що графіки відключення світла в Києві, на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині діятимуть з 19:00 до 00:00, а не з 20:00.

«Важливо: оновлена інформація щодо графіків стабілізаційних відключень на сьогодні

Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00», - повідомили там.

Раніше в повідомлялося, що з 07:00 до 20:00 Диспетчерський центр «Укренерго» скасував обмеження споживання в усіх областях.

«Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився», – йдеться в повідомленні «Укренерго».

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