Верховний Суд сформулював правовий висновок щодо порядку оскарження рішення за наслідками перегляду за нововиявленими обставинами

Ухвала слідчого судді може бути переглянута слідчим суддею під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами, коли вона безпідставно обмежує конституційні права та свободи людини і її подальша чинність суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства — Верховний Суд.

Фото: radako.com.ua

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Рішення за наслідками перегляду за нововиявленими обставинами може бути оскаржене в порядку, передбаченому КПК України, для оскарження того рішення, перегляду якого вимагала зацікавлена особа.

Ухвала слідчого судді може бути переглянута слідчим суддею під час досудового розслідування за нововиявленими обставинами, зазначеними в ч. 2 ст. 459 КПК України, коли вона безпідставно обмежує конституційні права та свободи людини і її подальша чинність суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства, а також якщо вона не втратила законної сили внаслідок спливу строку її дії або внаслідок її виконання та відсутні інші засоби правового захисту цих прав і свобод (апеляційне оскарження, періодичний перегляд, нове звернення тощо).

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 991/7253/23.

За обставинами кримінального провадження слідчий суддя ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Надалі слідчий суддя ВАКС відмовив у відкритті провадження за заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами цього рішення, оскільки ухвали слідчого судді не підлягають перегляду за нововиявленими обставинами. АП ВАКС відмовила у відкритті апеляційного провадження на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України, вважаючи, що таке рішення слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню. У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2024 року ч. 1 ст. 459 КПК України не містить заборони перегляду за нововиявленими обставинами ухвал слідчих суддів, що набрали законної сили.

Оцінюючи касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що КСУ в Рішенні, на яке посилається сторона захисту, підкреслив екстраординарний характер перегляду за нововиявленими обставинами й зауважив, що право на перегляд ухвали слідчого судді зумовлене наявністю істотних та переконливих передумов для такого перегляду і з урахуванням потреби додержання вимог щодо розумних строків досудового розслідування, а також якщо чинність такої ухвали суперечитиме меті здійснення кримінального судочинства. Тому право на перегляд за нововиявленими обставинами має бути узгоджене з екстраординарною сутністю такого виду перегляду судових рішень. Отже, не будь-яке рішення слідчого судді може бути переглянуте за нововиявленими обставинами, а лише таке, яке попри виявлення обставин, що свідчать про його помилковість, може залишитися чинним і впливати на долю зацікавленої особи через відсутність правових засобів виправлення таких помилок.

Таким чином, вирішуючи питання, чи може бути переглянута ухвала слідчого судді, постановлена під час незакінченого досудового розслідування, залежить від характеру рішення та доступності засобів ординарного оскарження, передбачених КПК України. Об’єднана палата вважає, що ухвала слідчого судді, перегляду якої вимагала сторона захисту, не є тим рішенням, яке підлягає перегляду за нововиявленими обставинами. Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування не створює ситуації, яка не може бути виправлена іншими засобами, окрім як переглядом цього рішення за нововиявленими обставинами.

Постанову ОП ККС ВС від 24 лютого 2025 року у справі № 991/7253/23 (провадження № 51-7441кмо23) згодом оприлюднять в ЄДРСР.

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