Верховный Суд сформулировал правовой вывод относительно порядка обжалования решения по результатам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам

Постановление следственного судьи может быть пересмотрено следственным судьей во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, если оно необоснованно ограничивает конституционные права и свободы человека, а его дальнейшее действие будет противоречить цели осуществления уголовного судопроизводства — Верховный Суд.

Фото: radako.com.ua

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Решение по результатам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам может быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК Украины, для обжалования того решения, пересмотра которого требовало заинтересованное лицо.

Постановление следственного судьи может быть пересмотрено следственным судьей во время досудебного расследования по вновь открывшимся обстоятельствам, указанным в ч. 2 ст. 459 УПК Украины, если оно необоснованно ограничивает конституционные права и свободы человека, а его дальнейшее действие будет противоречить цели уголовного судопроизводства.

Также пересмотр возможен, если это постановление не утратило законной силы в связи с истечением срока его действия или в результате его исполнения, а также при отсутствии других средств правовой защиты этих прав и свобод (апелляционное обжалование, периодический пересмотр, новое обращение и т. д.).

Такого вывода объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда пришла по результатам рассмотрения дела № 991/7253/23.

В рамках уголовного производства следственный судья ВАКС предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования. Впоследствии следственный судья отказал в открытии производства по заявлению о пересмотре данного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, что постановления следственного судьи не подлежат пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Апелляционная палата ВАКС отказала в открытии апелляционного производства на основании ч. 4 ст. 399 УПК Украины, считая, что данное решение следственного судьи не подлежит апелляционному обжалованию.

В кассационной жалобе сторона защиты указала, что согласно Решению Конституционного Суда Украины от 10 апреля 2024 года, ч. 1 ст. 459 УПК Украины не содержит запрета на пересмотр постановлений следственных судей, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Оценивая кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что КСУ в своем Решении подчеркнул экстраординарный характер пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам и отметил, что право на пересмотр постановления следственного судьи обусловлено наличием существенных и убедительных оснований для такого пересмотра, а также необходимостью соблюдения разумных сроков досудебного расследования.

Кроме того, если действие такого постановления противоречит цели уголовного судопроизводства, оно может подлежать пересмотру.

Таким образом, право на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам должно быть согласовано с экстраординарной сущностью данного вида пересмотра судебных решений.

Следовательно, не каждое постановление следственного судьи может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, а только такое, которое, несмотря на выявление обстоятельств, свидетельствующих о его ошибочности, может остаться в силе и повлиять на судьбу заинтересованного лица в связи с отсутствием иных правовых механизмов исправления таких ошибок.

Таким образом, вопрос о том, может ли быть пересмотрено постановление следственного судьи, вынесенное в ходе незавершенного досудебного расследования, зависит от характера решения и доступности средств обычного обжалования, предусмотренных УПК Украины.

Объединенная палата считает, что постановление следственного судьи, пересмотра которого требовала сторона защиты, не является таким решением, которое подлежит пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Разрешение на проведение специального досудебного расследования не создает ситуации, которая не может быть исправлена иными средствами, кроме пересмотра данного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановление ОП КУС ВС от 24 февраля 2025 года по делу № 991/7253/23 (производство № 51-7441кмо23) вскоре будет опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений (ЕГРСР).

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