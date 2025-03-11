Зарплату работникам аппаратов судов, а также секретариатов ВСП и ВККС смогут увеличить за счет судебного сбора – Верховная Рада приняла закон

За счет поступлений от уплаты судебного сбора Кабмин сможет установить увеличенные коэффициенты для оплаты труда госслужащих в органах судебной власти, в том числе в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Зарплату в аппаратах судов, а также в секретариатах Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей смогут увеличить за счет поступлений от судебного сбора. Это предусматривает принятый 11 марта в целом закон о реформе государственной службы (законопроект 8222).

Так, принятый закон в переходных положениях предусматривает, что временно, на период действия военного положения, и в течение 6 месяцев с дня его прекращения или отмены, Кабмин может устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда государственных служащих различных государственных органов с учетом особенностей административно-территориальных единиц, на территорию которых распространяется юрисдикция таких органов.

А для государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление также других коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств специального фонда Государственного бюджета. То есть, за счет средств, которые поступили от уплаты судебного сбора.

Кроме того, закон поднимает органы судебной власти по юрисдикции на уровень выше.

Суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, будут отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а районные, межрайонные, районные в городах, городские, горрайонные суды – к государственным органам областного уровня.

Практически это будет означать, что с 1 января 2026 года госслужащие райсудов будут получать зарплату на уровне областных госорганов, а служащие областных судов — на уровне общегосударственных органов.

Так, предусмотрено, что до законодательного урегулирования в Законе «О судоустройстве и статусе судей» особенностей оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия с целью определения размеров должностных окладов суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, относятся к государственным органам, указанным в абзацах седьмом и восьмом пункта 1 ч. 7 статьи 51 этого Закона, а районные, межрайонные, районные в городах, городские, горрайонные суды – к государственным органам, указанным в пункте 2 ч. 7 статьи 51 этого Закона (то есть, к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на территорию АРК, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя и т.д.).

Кроме того, закон предусматривает, что на период действия военного положения и до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено, действие нормы о том, что фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда, временно приостанавливается, а фонд премирования государственного органа не может превышать 20% общего фонда стабильной заработной платы за год.

Планируется, что новый Закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

С 1 января 2026 года максимальный размер должностного оклада на должностях руководителей государственных органов, отнесенных к первому типу государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, составит не более 15 минимальных размеров должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах

Также Кабмин должен в срок 3 месяца с дня опубликования этого Закона внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона об определении основ разработки и внедрения механизма исчисления и установления предельной численности государственных служащих, который основывается на объеме функциональных задач и полномочий каждого государственного органа, показателях социально-экономического развития и демографической ситуации, бюджетных возможностях и необходимости эффективного использования государственных средств.

Автор: Наталя Мамченко

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