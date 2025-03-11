В Украину идет похолодание – когда температура снова опустится до нормы марта

Уже 15 марта западные и северные области ощутят показатели температуры в дневные часы около 4 – 10 градусов тепла.

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В Украине в ближайшие несколько дней будет достаточно высокий температурный фон, но уже на выходных ожидается похолодание. Как пишет Укринформ, об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать похолодания, специалистка отметила, что март – это переходный месяц и от него можно ожидать чего угодно.

По словам синоптика, уже 15 марта западные и северные области ощутят показатели температуры в дневные часы около 4 – 10 градусов тепла.

«Это по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, когда местами даже до 20 градусов – уже более ощутимо. Но по сути это возвращение к норме температуры, которая характерна именно для марта. Пока что это не является каким-то существенным похолоданием. На следующей неделе также будет продолжаться это изменение и перестройка атмосферных процессов. Некоторое снижение температуры все же ожидаем как раз после 15-го числа», – рассказала представительница Укргидрометцентра.

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