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В Україну йде похолодання – коли температура знову опуститься до норми березня

20:01, 11 березня 2025
Вже 15 березня західні та північні області відчують показники температури у денні години близько 4 – 10 градусів тепла.
В Україну йде похолодання – коли температура знову опуститься до норми березня
Джерело фото: Depositphotos
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В Україні найближчі кілька днів буде досить високий температурний фон, в уже на вихідних очікується похолодання. Як пише Укрінформ, про це в заявила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Відповідаючи на питання, чи варто очікувати похолодання, фахівчиня зазначила, що березень – це перехідний місяць і що від нього можна очікувати чого завгодно.

За словами синоптикині, вже 15 березня західні та північні області відчують показники температури у денні години близько 4 – 10 градусів тепла.

«Це порівняно з тим, що ми маємо зараз, що подекуди навіть до 20-ти – вже більш відчутно. Але по суті це повернення до норми температури, яка притаманна саме березню. Поки що це не є якесь суттєве похолодання. На наступному тижні також продовжуватиметься ця зміна і перебудова атмосферних процесів. Трохи зниження все ж таки очікуємо якраз після 15-го числа», - розповіла представниця Укргідрометцентру.

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