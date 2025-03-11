Правові наслідки порушення правил підсудності — постанова Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, після початку судового розгляду продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності» і не є підставою для скасування судових рішень.

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Кримінальне провадження, що надійшло до суду з порушенням правил підсудності, передається на розгляд іншого суду в порядку, передбаченому частинами 2 та 3 ст. 34 КПК України, якщо таке порушення виявлено до початку судового розгляду

У разі виявлення обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, після початку судового розгляду продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», зазначеного в п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України, і не є підставою для скасування судових рішень.

Такого висновку дійшла Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 357/10207/21.

За обставинами справи суди попередніх інстанцій засудили особу за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України. У касаційній скарзі захисник зазначив, що суд першої інстанції порушив правила територіальної підсудності вказаного провадження, передбачені ст. 32 КПК України, оскільки злочин було вчинено в межах територіальної юрисдикції Сквирського районного суду Київської області, а розглянув справу Білоцерківський міськрайонний суд Київської області, що з огляду на п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що визначення підсудності може не бути очевидним до початку розгляду, оскільки, залежно від характеру і складності обвинувачення, значною мірою залежить не лише від тлумачення застосовного національного законодавства, а й від встановлення фактів. Виявлення певних обставин під час розгляду справи або зміна позиції сторін можуть зумовити ситуацію, коли первісне визначення підсудності може виявитися помилковим. Саме тому законодавчі норми, що стосуються підсудності, включають у себе не лише правила, які визначають ознаки, за якими справа має розглядатися тим чи іншим судом (статті 32, 33, 33-1 КПК України), але й правила вирішення спірних питань, що виникають при визначенні підсудності (ст. 34 КПК України).

Відповідно до обставин цієї справи місце злочину на час його вчинення входило до Білоцерківського району Київської області. Сторона захисту вже після початку судового розгляду заявила про порушення правил підсудності, обґрунтовуючи свою заяву листом Ради суддів України від 22 липня 2022 року, адресованим головам місцевих та апеляційних загальних судів.

ОП ККС ВС не вважає за необхідне розглядати питання, чи може цей лист вважатися законом для визначення підсудності справи. Навіть якщо вважати помилковим визначення підсудності провадження у справі про злочин, вчинений на території Білоцерківського району Київської області, за Білоцерківським міськрайонним судом, така помилка не була очевидною на час підготовчого судового засідання. У будь-якому разі сторона захисту порушила перед судом це питання після початку судового розгляду. Тому продовження розгляду цієї справи Білоцерківським міськрайонним судом Київської області, до якого було передано обвинувальний акт, не є порушенням правил підсудності в значенні п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України.

Постанову ОП ККС ВС від 24 лютого 2025 року у справі № 357/10207/21 (провадження № 51-4924кмо23) згодом оприлюднять в ЄДРСР.

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