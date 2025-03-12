В Дніпрі судитимуть директорку ТОВ, яка поставила ЗСУ неякісне обмундирування на 140 млн грн

Директорка за видатковими накладними поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Дніпрі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директорки товариства з обмеженою відповідальністю. З січня по березень 2023 року обвинувачена разом з командиром військової частини, використовуючи своє службове становище, з корисливих мотивів діяли для незаконного збагачення товариства за рахунок бюджетних коштів, передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Директорка за видатковими накладними поставила військове обмундирування, що не відповідало вимогам технічних специфікацій, технічним характеристикам та унеможливлювало його використання за призначенням, а командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов’язків, прийняв цей товар. Відносно зазначеного військовослужбовця обвинувальний акт також скерований до суду.

«Загальна сума завданих державі збитків складає майже 140 млн грн», - заявили у прокуратурі.

До обвинуваченої обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їй інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою ч. 5 ст. 190 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.