В Днепре будут судить директору ООО, которая поставила ВСУ некачественное обмундирование на 140 млн грн

Директор по расходным накладным поставила военное обмундирование, которое не соответствовало требованиям технических спецификаций.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. С января по март 2023 года обвиняемая вместе с командиром воинской части, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений действовали для незаконного обогащения общества за счет бюджетных средств, передает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Директор по расходным накладным поставила военное обмундирование, которое не соответствовало требованиям технических спецификаций, техническим характеристикам и не позволяло его использовать по назначению, а командир части, халатно относясь к выполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар. В отношении указанного военнослужащего обвинительный акт также направлен в суд.

«Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 140 млн грн», — заявили в прокуратуре.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.