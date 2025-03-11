В Изюме мужчина похитил плитки с могил военных – суд вынес приговор

В Изюме осудили мужчину за кражу плит с памятника «Скорбящая мать».

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В Изюме, Харьковская область, местный житель был осужден за кражу мемориальных плит с военного мемориала. Об этом говорится в приговоре Дзержинского районного суда по делу №638/5363/24.

По данным следствия, мужчина похитил пять алюминиевых плит с памятника «Скорбящая мать», который расположен на горе Кременец. На плитах были высечены имена советских военных, погибших во время Второй мировой войны. Злоумышленник дважды наведывался к памятнику: первый раз он забрал две плиты 29 декабря 2023 года, а еще три плитки похитил через два дня. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 тысячи гривен.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что собирал обломки плит, поврежденных во время обстрелов. Он пояснил, что не был единственным, кто сдавал металлолом, а две целых плиты взял вместе с другими обломками и отнес в пункт приема металла, получив за это более тысячи гривен за каждую. Мужчина не знал, что запрещено сдавать эти предметы в металлолом.

Кроме того, мужчину обвинили в грабеже: во время визита к знакомой он похитил ее мобильный телефон и продал его в ломбард. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде семи лет и шести месяцев заключения за кражу плит и грабеж.

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