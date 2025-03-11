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В Ізюмі чоловік викрав плитки з могил військових – суд виніс вирок

19:48, 11 березня 2025
В Ізюмі засудили чоловіка за крадіжку плит з пам'ятника «Скорботна мати».
В Ізюмі чоловік викрав плитки з могил військових – суд виніс вирок
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В Ізюмі, Харківська область, місцевий житель був засуджений за крадіжку меморіальних плит з військового меморіалу. Про це йдеться у вироку Дзержинського районного суду у справі  №638/5363/24.

За даними слідства, чоловік викрав п’ять алюмінієвих плит з пам’ятника «Скорботна мати», що розташований на горі Кременець. На плитах були викарбувані імена радянських військових, які загинули під час Другої світової війни. Зловмисник двічі навідувався до пам’ятника: перший раз він забрав дві плити 29 грудня 2023 року, а ще три плитки викрав через два дні. Загальна сума збитків склала майже 4,5 тисячі гривень.

На судовому засіданні обвинувачений заявив, що збирав уламки плит, пошкоджених під час обстрілів. Він пояснив, що не був єдиним, хто здавав металобрухт, а дві цілих плити взяв разом з іншими уламками і відніс до пункту прийому металу, отримавши за це більше тисячі гривень за кожну. Чоловік не знав, що заборонено здавати ці предмети в металобрухт.

Крім того, чоловіка звинуватили у грабежі: під час візиту до знайомої він викрав її мобільний телефон і продав його в ломбард. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді семи років і шести місяців ув’язнення за крадіжку плит та грабіж.

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суд крадіжка Харків

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