Державна служба з питань праці роз'яснила, що має враховувати роботодавець при організації роботи на АЗС. Важливо правильно і безпечно проводити роботи зі зливу нафтопродуктів з автоцистерн.

Зокрема, потрібно:

переконатися у справності резервуару, його обладнання, технологічних трубопроводів, правильності переключення запірної арматури, відповідності отриманого нафтопродукту, що перебуває в резервуарі, в який його зливатимуть;

виміряти рівень і температуру в резервуарі;

переконатися у наявності і справності засобів пожежогасіння, правильності заземлення автоцистерни і справності її зливного пристрою;

переконатися, що двигун автоцистерни вимкнений;

припинити заправку автомашин із резервуару до закінчення зливу в нього нафтопродукту із цистерни;

перевірити рівень заповнення до планки і переконатися у відсутності води з допомогою водочутливої стрічки перед зливом нафтопродукту із цистерни;

відібрати пробу із цистерни і виміряти температуру нафтопродукту в ній.

Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України від 14.10.1992 №2694-XII «Про охорону праці» власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення: попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;

попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Робота на АЗС пов’язана з рядом шкідливих факторів, що можуть спричинити професійні захворювання. Основні ризики включають: контакт з токсичними речовинами;

контакт з токсичними речовинами; роботу в несприятливих метеорологічних умовах;

роботу в несприятливих метеорологічних умовах; фізичні навантаження. Основні професійні захворювання включають: хвороби органів дихання;

хвороби органів дихання; дерматологічні захворювання;

дерматологічні захворювання; порушення опорно-рухового апарату тощо. Професія оператора автозаправних станцій передбачена позицією 116 у Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці. Це надає право на щорічну додаткову відпустку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290.

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