Державна служба з питань праці роз'яснила, що має враховувати роботодавець при організації роботи на АЗС. Важливо правильно і безпечно проводити роботи зі зливу нафтопродуктів з автоцистерн.
Зокрема, потрібно:
- переконатися у справності резервуару, його обладнання, технологічних трубопроводів, правильності переключення запірної арматури, відповідності отриманого нафтопродукту, що перебуває в резервуарі, в який його зливатимуть;
- виміряти рівень і температуру в резервуарі;
- переконатися у наявності і справності засобів пожежогасіння, правильності заземлення автоцистерни і справності її зливного пристрою;
- переконатися, що двигун автоцистерни вимкнений;
- припинити заправку автомашин із резервуару до закінчення зливу в нього нафтопродукту із цистерни;
- перевірити рівень заповнення до планки і переконатися у відсутності води з допомогою водочутливої стрічки перед зливом нафтопродукту із цистерни;
- відібрати пробу із цистерни і виміряти температуру нафтопродукту в ній.
Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України від 14.10.1992 №2694-XII «Про охорону праці» власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення:
- попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
- щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Робота на АЗС пов’язана з рядом шкідливих факторів, що можуть спричинити професійні захворювання. Основні ризики включають:
- контакт з токсичними речовинами;
- роботу в несприятливих метеорологічних умовах;
- фізичні навантаження.
Основні професійні захворювання включають:
- хвороби органів дихання;
- дерматологічні захворювання;
- порушення опорно-рухового апарату тощо.
Професія оператора автозаправних станцій передбачена позицією 116 у Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці. Це надає право на щорічну додаткову відпустку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290.
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