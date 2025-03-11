Державна служба з питань праці роз'яснила, що має враховувати роботодавець при організації роботи на АЗС. Важливо правильно і безпечно проводити роботи зі зливу нафтопродуктів з автоцистерн.

Зокрема, потрібно: 

  • переконатися у справності резервуару, його обладнання, технологічних трубопроводів, правильності переключення запірної арматури, відповідності отриманого нафтопродукту, що перебуває в резервуарі, в який його зливатимуть;
  • виміряти рівень і температуру в резервуарі;
  • переконатися у наявності і справності засобів пожежогасіння, правильності заземлення автоцистерни і справності її зливного пристрою;
  • переконатися, що двигун автоцистерни вимкнений;
  • припинити заправку автомашин із резервуару до закінчення зливу в нього нафтопродукту із цистерни;
  • перевірити рівень заповнення до планки і переконатися у відсутності води з допомогою водочутливої стрічки перед зливом нафтопродукту із цистерни;
  • відібрати пробу із цистерни і виміряти температуру нафтопродукту в ній.

Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України від 14.10.1992 №2694-XII «Про охорону праці» власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення:

  • попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
  • щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Робота на АЗС пов’язана з рядом шкідливих факторів, що можуть спричинити професійні захворювання. Основні ризики включають:

  • контакт з токсичними речовинами;
  • роботу в несприятливих метеорологічних умовах;
  • фізичні навантаження.

Основні професійні захворювання включають:

  • хвороби органів дихання;
  • дерматологічні захворювання;
  • порушення опорно-рухового апарату тощо.

Професія оператора автозаправних станцій передбачена позицією 116 у Списку виробництв, робіт, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці. Це надає право на щорічну додаткову відпустку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 №1290.

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