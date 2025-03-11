Что нужно знать работодателям об охране труда на АЗС

Гоструда отмечает, что работа на АЗС связана с рядом вредных факторов, которые могут вызвать профессиональные заболевания.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, что должен учитывать работодатель при организации работы на АЗС. Важно правильно и безопасно выполнять работы по сливу нефтепродуктов из автоцистерн.

В частности, необходимо:

убедиться в исправности резервуара, его оборудования, технологических трубопроводов, правильности переключения запорной арматуры, а также в соответствии поступившего нефтепродукта тому, который находится в резервуаре для слива;

измерить уровень и температуру в резервуаре;

проверить наличие и исправность средств пожаротушения, правильность заземления автоцистерны и исправность ее сливного устройства;убедиться, что двигатель автоцистерны выключен;

прекратить заправку автомобилей из резервуара до завершения слива в него нефтепродукта из цистерны;

проверить уровень заполнения до контрольной отметки и убедиться в отсутствии воды с помощью водочувствительной ленты перед сливом нефтепродукта из цистерны;

отобрать пробу из цистерны и измерить температуру нефтепродукта в ней.

Согласно ст. 169 Кодекса законов о труде Украины и ст. 17 Закона Украины от 14.10.1992 № 2694-XII «Об охране труда», работодатель или уполномоченный им орган обязан за свой счет организовать проведение:

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, требующих профессионального отбора;

ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года.

Работа на АЗС связана с рядом вредных факторов, которые могут привести к профессиональным заболеваниям.

Основные риски включают:

контакт с токсичными веществами;

работу в неблагоприятных метеорологических условиях;

физические нагрузки.

Основные профессиональные заболевания включают:

заболевания органов дыхания;

дерматологические заболевания;

нарушения опорно-двигательного аппарата и другие.

Профессия оператора автозаправочных станций включена в позицию 116 в Перечне производств, работ, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда. Это дает право на ежегодный дополнительный отпуск в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17.11.1997 № 1290.

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