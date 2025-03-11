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На Днепропетровщине будут судить директора предприятия за продажу некачественной военной одежды на 140 млн гривен

19:12, 11 марта 2025
Завершено расследование в отношении директора предприятия, ей грозит 12 лет заключения.
На Днепропетровщине будут судить директора предприятия за продажу некачественной военной одежды на 140 млн гривен
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении директора частного предприятия, которое поставляло некачественную военную одежду на сумму 140 млн гривен одной из воинских частей Днепропетровщины. Обвинительный акт уже направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно материалам следствия, договор на поставку одежды был заключен без тендера и с предоплатой в размере 30% от общей суммы контракта. После предоплаты воинская часть получила лишь часть товара, который отвечал стандартам, тогда как остальная поставленная одежда не соответствовала требованиям качества, что ставило под угрозу безопасность защитников. Несмотря на это, руководство части подписало необходимые документы и осуществило полную оплату за некачественную продукцию.

В январе 2025 года в суд был передан обвинительный акт в отношении командира части. Его обвиняют в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Для возмещения убытков государству у военного были арестованы три земельных участка, два жилых дома и три квартиры в Днепропетровской и Киевской областях.

Расследование также завершено в отношении директора частного предприятия. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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