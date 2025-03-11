Верховная Рада закрепила границы города Пустомыты Львовской области

Парламент принял постановление об изменении и установлении границ города Пустомыты Львовского района Львовской области.

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Верховная Рада 11 марта приняла постановление 7410 об изменении и установлении границ города Пустомыты Львовского района Львовской области.

Это позволит фактически и юридически закрепить границы города Пустомыты для обеспечения комплексного, планомерного, экономически целесообразного развития инфраструктуры, а также создания полноценной жизненной среды и благоприятных условий территориального развития города с учетом интересов владельцев земельных участков и землепользователей.

Проектом предусмотрено изменить границы города Пустомыты Львовского района Львовской области, увеличив территорию города на 413,4076 гектара земель, и утвердить территорию города Пустомыты общей площадью 1764,9076 гектара земель в соответствии с проектом землеустройства по установлению (изменению) границ административно-территорий.

Автор: Наталя Мамченко

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