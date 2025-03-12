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Операции с гуманитарной помощью — налоговые аспекты для неприбыльных организаций

10:36, 12 марта 2025
Неприбыльные организации обязаны вести учет доходов и расходов согласно бухгалтерским стандартам и подавать Отчет об использовании доходов неприбыльной организации.
Операции с гуманитарной помощью — налоговые аспекты для неприбыльных организаций
Фото: decentralization.ua
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Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что операции с гуманитарной помощью, осуществляемые неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, должны соответствовать законодательству Украины о гуманитарной помощи.

Отмечается, что они должны реализовываться в соответствии с определенными учредительными документами целями и направлениями деятельности, а также с соблюдением норм пункта 133.4 статьи 133 и пункта 63 подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины в период действия военного положения.

В перечень получателей и приобретателей гуманитарной помощи, согласно Закону Украины «О гуманитарной помощи», входят:

  • общественные объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны, общественные объединения лиц с инвалидностью, предприятия и организации, созданные ими и учрежденные в порядке, определенном Законом Украины «Об общественных объединениях», – для осуществления их уставной деятельности без цели получения прибыли;
  • неприбыльные государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации и органы местного самоуправления;
  • центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданской защиты, и/или другой уполномоченный центральный орган исполнительной власти – для обеспечения сил гражданской защиты, подчиненных таким органам;
  • благотворительные организации, созданные в порядке, определенном Законом Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
  • религиозные организации, зарегистрированные в порядке, определенном Законом Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Неприбыльные организации обязаны вести учет доходов и расходов согласно бухгалтерским стандартам и подавать Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации. Доходы в виде гуманитарной помощи отражаются в соответствующих строках части І Отчета, а детализированная информация о таких операциях предоставляется в приложении ГД.

Форма отчета утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016 № 553, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2016 за № 932/29062.

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