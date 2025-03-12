Операции с гуманитарной помощью — налоговые аспекты для неприбыльных организаций

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило, что операции с гуманитарной помощью, осуществляемые неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, должны соответствовать законодательству Украины о гуманитарной помощи.
Отмечается, что они должны реализовываться в соответствии с определенными учредительными документами целями и направлениями деятельности, а также с соблюдением норм пункта 133.4 статьи 133 и пункта 63 подраздела 4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины в период действия военного положения.
В перечень получателей и приобретателей гуманитарной помощи, согласно Закону Украины «О гуманитарной помощи», входят:
Неприбыльные организации обязаны вести учет доходов и расходов согласно бухгалтерским стандартам и подавать Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации. Доходы в виде гуманитарной помощи отражаются в соответствующих строках части І Отчета, а детализированная информация о таких операциях предоставляется в приложении ГД.
Форма отчета утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17.06.2016 № 553, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 07.07.2016 за № 932/29062.
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