На Полтавщине зафиксировано два летальных случая от гриппа типа А

Грипп типа А унес жизни четырех человек в Полтавской области с начала сезона.

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В течение периода с 3 по 9 марта в Полтавской области было зафиксировано два летальных случая, вызванные гриппом типа А. Оба пациента имели хронические заболевания, в частности ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет, сообщает Полтавский областной Центр контроля и профилактики болезней.

С начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 13 смертей от инфекционных заболеваний, из которых 9 произошли среди больных COVID-19, а 4 - среди пациентов с гриппом А.

За последнюю неделю в регионе наблюдается резкий рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, включая COVID-19. Всего заболело 13 114 человек, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей. Среди них 24 пациента имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 86%, что является критическим для региона. Госпитализированы 269 больных.

Ранее в Полтавской громаде был зафиксирован еще один летальный случай из-за гриппа типа А. Больной не имел профилактической прививки, что могло бы снизить риск осложнений.

Вирусологические исследования в области подтверждают циркуляцию не только гриппа типа А, но и гриппа типа В, возбудителей COVID-19, а также аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов и респираторно-синцитиального вируса.

Медики отмечают важность профилактики и рекомендуют соблюдать основные правила гигиены: регулярно мыть руки, избегать контактов с больными, прикрывать рот при кашле салфеткой или локтем, а также проветривать помещение.

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