За зиму в Киеве выписали более 1500 предписаний за несвоевременную уборку снега

За повторное нарушение относительно несвоевременной уборки снега и было составлено 268 админпротоколов.

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Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что за зиму в столице было выписано 9014 предписаний и 1003 админпротокола.

За три месяца чаще всего выписывали предписания по следующим причинам:

4523 — размещение МАФов с нарушениями

1567 — несвоевременная уборка снега и наледи

388 — несоблюдение требований по размещению МАФов

За повторные нарушения также были составлены админпротоколы, среди них:

345 — за размещение МАФов с нарушениями

268 — за несвоевременную уборку снега и наледи

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Деснянском районе — 1385 выписанных предписаний, а меньше всего в Печерском — 543.

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