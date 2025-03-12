За зиму у Києві виписали понад 1500 приписів за несвоєчасне прибирання снігу

За повторне порушення щодо несвоєчасного прибирання снігу було складено 268 адмінпротоколів.

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Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що за зиму у столиці було виписано 9014 приписи та 1003 адмінпротоколи.

За три місяць найчастіше виписували приписи через:

4523 — розміщення з порушеннями МАФів

1567 — несвоєчасне прибирання снігу та накрижень

388 — недотримання вимог щодо розміщення МАФів

За повторні порушення також були складені адмінпротоколи, серед них:

345 — за розміщення з порушеннями МАФів

268 — за несвоєчасне прибирання снігу та накрижень

Найбільше правопорушень було зафіксовано у Деснянському районі - 1385 виписаних приписів, а найменше у Печерському - 543.

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