За зиму у Києві виписали понад 1500 приписів за несвоєчасне прибирання снігу

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що за зиму у столиці було виписано 9014 приписи та 1003 адмінпротоколи.
За три місяць найчастіше виписували приписи через:
4523 — розміщення з порушеннями МАФів
1567 — несвоєчасне прибирання снігу та накрижень
388 — недотримання вимог щодо розміщення МАФів
За повторні порушення також були складені адмінпротоколи, серед них:
345 — за розміщення з порушеннями МАФів
268 — за несвоєчасне прибирання снігу та накрижень
Найбільше правопорушень було зафіксовано у Деснянському районі - 1385 виписаних приписів, а найменше у Печерському - 543.
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