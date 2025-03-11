Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

ЦПД РНБО спростував повідомлення про очікування США на поступки України в питанні кордонів

13:54, 11 березня 2025
ЦПД РНБО спростовує повідомлення Sky News про кордони України на переговорах у Саудівській Аравії.
ЦПД РНБО спростував повідомлення про очікування США на поступки України в питанні кордонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про те, що США виключили питання відновлення кордонів України 2014 або 2022 років з переговорів із Україною.

Повідомлення про це поширило видання Sky News, яке стверджує, що під час переговорів у Саудівській Аравії американські представники нібито заявили, що не хочуть обговорювати можливе повернення України до кордонів, що існували до початку агресії Росії.

Центр перевірив цю інформацію та зазначив, що питання відновлення кордонів України не піднімалося на цих переговорах. Інформація про те, що США виключили це питання, є неправдивою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США війна РНБО кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент прийняв закон про реформу держслужби, який дозволить підвищити оклади працівників апаратів судів

За словами Дениса Маслова, прийнятий закон дозволить підняти зарплату в апаратах судів.

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в будівлі ВККС

Офіційна причина поки що невідома, однак питання виникли до заступника голови ВККС Олексія Омельяна.

Верховна Рада прийняла закон про поновлення строків для перегляду судового рішення після спливу 10 років

Законопроект направлений на приведення положень процесуальних кодексів у відповідність із рішенням Конституційного Суду, однак містить норми, які можуть викликати проблеми на практиці.

Чи є рапорт слідчого або прокурора про виявлення злочину процесуальним документом

Широко практикується подання слідчими (детективами) та прокурорами своїм керівникам рапортів (доповідних записок, службових записок) про самостійне виявлення ними кримінальних правопорушень, які у подальшому використовуються як підстава для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, але дослідження такої практики викликає обґрунтовані сумніви стосовно її правомірності.

Верховна Рада прийняла закон про реформу зарплат та премій чиновників

Реформа оплати праці державних службовців має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Верховна Рада прийняла закон в цілому.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради