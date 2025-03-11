ЦПД РНБО спростував повідомлення про очікування США на поступки України в питанні кордонів

ЦПД РНБО спростовує повідомлення Sky News про кордони України на переговорах у Саудівській Аравії.

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Центр протидії дезінформації РНБО спростував інформацію про те, що США виключили питання відновлення кордонів України 2014 або 2022 років з переговорів із Україною.

Повідомлення про це поширило видання Sky News, яке стверджує, що під час переговорів у Саудівській Аравії американські представники нібито заявили, що не хочуть обговорювати можливе повернення України до кордонів, що існували до початку агресії Росії.

Центр перевірив цю інформацію та зазначив, що питання відновлення кордонів України не піднімалося на цих переговорах. Інформація про те, що США виключили це питання, є неправдивою.

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