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Польща придбає ще 5 тисяч додаткових терміналів Starlink для України

14:10, 11 березня 2025
Польський міністр цифровізації заявив, що захист доступу військових до інтернету в Україні відповідає стратегічним інтересам Польщі.
Польща придбає ще 5 тисяч додаткових терміналів Starlink для України
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Польща закупить для України 5 тисяч додаткових комплектів супутникової інтернет-системи Starlink. Про це заявив віцепрем'єр-міністр — міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський в ефірі Radio ZET.

«Сьогодні в Україні працює близько 30 тисяч комплектів Starlink, які ми закупили. Ми в процесі закупівлі ще 5 тисяч комплектів, які мають забезпечити доступ до інтернету в Україні для армії та цивільного населення»,— сказав він.

Він зазначив, що захист доступу військових до інтернету в Україні завдяки Starlink «відповідає стратегічним інтересам Польщі».

«Ми купуємо Starlinks для захисту інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення», — сказав Гавковський.

Напередодні Ілон Маск запевнив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть в Україні.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink». 

Напередодні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розірве контракт зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України.

Раніше Ілон Маск спростував інформацію агентства Reuters, що США можуть обмежити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини.

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Польща Україна

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