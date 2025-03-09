Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink, — держсекретар США Рубіо

До цього Польща пригрозила розривом контракту, якщо Маск відключить Starlink для України.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink». Так він відповів на пост міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Напередодні очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розірве контракт зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України.

Зокрема, Рубіо назвав вигадками слова Сікорського на ненадійність SpaceX як постачальника послуг.

«Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею», – написав він в Х.

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