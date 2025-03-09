Шукатимемо інших постачальників, — Польща розірве контракт зі Starlink, якщо Маск відключить Україну від супутників

Якщо Ілон Маск відключить термінали для України, Варшава розгляне альтернативних постачальників.

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Польща пригрозила розірвати контракт зі Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX відключить Україну від супутникового зв'язку. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в Х.

Сікорський заявив, що країна щороку сплачує SpaceX 50 мільйонів євро за послуги Starlink.

«Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших», - наголосив він.

Раніше Ілон Маск висловився про роль Starlink в українській армії.

Додамо, що компанія Eutelsat підтвердила готовність замінити Starlink в Україні.

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