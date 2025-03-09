В Україні зростає попит на службу за контрактом 18-24 – перші добровольці вже на підготовці

Міністерство оборони України повідомило про значний інтерес до програми «Контракт 18-24», яка дозволяє добровольцям підписати короткострокову службу. Перші контрактники вже розпочали базову військову підготовку, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Ми — Україна».
За його словами, найпопулярнішими спеціальностями стали снайпери та розвідники. Програма передбачає фінансове заохочення:
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