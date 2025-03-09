В Україні зростає попит на службу за контрактом 18-24 – перші добровольці вже на підготовці

Міноборони розкрило фінансові стимули для контрактників.

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Міністерство оборони України повідомило про значний інтерес до програми «Контракт 18-24», яка дозволяє добровольцям підписати короткострокову службу. Перші контрактники вже розпочали базову військову підготовку, заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі «Ми — Україна».

За його словами, найпопулярнішими спеціальностями стали снайпери та розвідники. Програма передбачає фінансове заохочення:

200 тис. грн – після підписання контракту,

300 тис. грн – після завершення підготовки та початку виконання завдань,

500 тис. грн – після успішного завершення контракту.

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