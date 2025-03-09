Федеральний суддя відмовив у блокуванні DOGE у системах казначейства

Федеральний суддя відхилив петицію щодо заборони доступу до систем казначейства для співробітників Маска.

Фото: AP

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Федеральний суддя у Вашингтоні відхилив петицію про заборону співробітникам Департаменту ефективності уряду Ілона Маска доступу до систем казначейства, що містять конфіденційну інформацію про мільйони американців. Однак суддя Коллін Коллар-Котеллі висловила занепокоєння щодо конфіденційності роботи співробітників, які матимуть доступ до цієї інформації. Про це повідомляє AP News.

Раніше, в результаті співпраці з адміністрацією Трампа, Коллар-Котеллі обмежила доступ до системи лише для двох співробітників, дозволивши їм лише переглядати інформацію. Один з цих співробітників був звільнений через публікації, що пропагували расизм, але Маск заявив, що готовий його поновити на посаді.

У п’ятницю суддя відмовилася від довгострокового блокування доступу, посилаючись на те, що позивачі не надали достатніх доказів безпосередньої загрози безпеці даних. Водночас суддя залишила можливість для позивачів звернутися знову, якщо з’являться нові докази про ризик витоку інформації.

З іншого боку, на Мангеттені суддя заборонив доступ до систем казначейства для команди Маска відповідно до рішення суду, прийнятого минулого місяця.

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