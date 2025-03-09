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Федеральный судья отказал в блокировке DOGE в системах казначейства

15:46, 9 марта 2025
Федеральный судья отклонил петицию о запрете доступа к системам казначейства для сотрудников Маска.
Федеральный судья отказал в блокировке DOGE в системах казначейства
Фото: AP
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Федеральный судья в Вашингтоне отклонил петицию о запрете сотрудникам Департамента эффективности правительства Илона Маска доступа к системам казначейства, содержащим конфиденциальную информацию о миллионах американцев. Однако судья Коллин Коллар-Котелли выразила обеспокоенность относительно конфиденциальности работы сотрудников, которые будут иметь доступ к этой информации. Об этом сообщает AP News.

Ранее, в результате сотрудничества с администрацией Трампа, Коллар-Котелли ограничила доступ к системе только для двух сотрудников, позволив им только просматривать информацию. Один из этих сотрудников был уволен из-за публикаций, пропагандирующих расизм, но Маск заявил, что готов его восстановить в должности.

В пятницу судья отказалась от долгосрочного блокирования доступа, ссылаясь на то, что истцы не предоставили достаточных доказательств непосредственной угрозы безопасности данных. В то же время судья оставила возможность для истцов обратиться снова, если появятся новые доказательства о риске утечки информации.

С другой стороны, на Манхэттене судья запретил доступ к системам казначейства для команды Маска в соответствии с решением суда, принятым в прошлом месяце.

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