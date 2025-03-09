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Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с украинской делегацией

15:28, 9 марта 2025
Марко Рубио планирует переговоры о прекращении войны и стабильности на Ближнем Востоке.
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с украинской делегацией
Фото: Getty Images
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Государственный секретарь Марко Рубио отправится в Джидду (Саудовская Аравия) с 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами, чтобы продвигать цель президента США - прекратить российско-украинскую войну. Кроме того, Рубио встретится с Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, чтобы обсудить общие интересы в регионе и укрепление американо-саудовских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

С 12 по 14 марта Рубио также посетит Шарлевуа, Канада, для участия во встрече министров иностранных дел G7, где будут обсуждать внешнеполитические инициативы США в рамках программы «Америка прежде всего». На встречах будут подняты вопросы безопасности и стабильности в глобальном контексте, в частности в Европе, Ближнем Востоке и Африке.

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США Саудовская Аравия

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