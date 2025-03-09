В Латвии арестовали эстонского фотографа и любителя железных дорог по подозрению в шпионаже

Фотографа Маттиаса Рикка задержали в Латвии по статье о шпионаже.

Фото: Служба госбезопасности Латвии

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Латвийские власти задержали гражданина Эстонии Маттиаса Рикка - фотографа и любителя железных дорог, подозревая его в шпионаже. Об этом сообщает Delfi.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что получило информацию о задержании от латвийской стороны. По данным онлайн-сообщества железнодорожных фотографов «Baltic trains picture gallery», Рикка был арестован в Риге 24 февраля.

Один из пользователей сообщества написал, что его друг находится в рижской тюрьме по статье §85.1 Уголовного кодекса Латвии. Автор сообщения считает обвинения безосновательными и призвал поддержать Рикка.

Тем временем в Литве Генеральная прокуратура передала в суд дело в отношении двух граждан, которых обвиняют в шпионаже в пользу Беларуси.

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