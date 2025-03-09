ООН закрепила право женщин на сексуальное и репродуктивное самоопределение

ООН впервые признала право женщин решать вопросы сексуального и репродуктивного здоровья.

Фото: daytoday.ua

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Организация Объединенных Наций впервые официально признала, что права человека включают возможность женщин принимать решения относительно своей сексуальности, в частности в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Об этом говорится в исследовании ООН, опубликованном к 30-й годовщине Пекинской платформы по достижению гендерного равенства, сообщает Associated Press.

Согласно обзору, за последние пять лет страны достигли значительного прогресса в сфере гендерного равенства. 88% государств приняли законы против насилия в отношении женщин, а также создали соответствующие службы поддержки. Кроме того, более 44% стран улучшают доступ женщин и девушек к образованию.

Впрочем, анализ показал, что женщины все еще сталкиваются с барьерами в доступе к власти и ресурсам. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что права женщин во всем мире испытывают все большее давление, а вместо прогресса наблюдается активизация мизогинии.

«Во всем мире права женщин атакуют. Вместо того, чтобы внедрять равенство прав, мы наблюдаем актуализацию мизогинии (женоненавистничество - ред.)», - подчеркнул Гутерриш.

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