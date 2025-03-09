ООН закріпила право жінок на сексуальне та репродуктивне самовизначення

ООН вперше визнала право жінок вирішувати питання сексуального та репродуктивного здоров'я.

Фото: daytoday.ua

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Організація Об’єднаних Націй вперше офіційно визнала, що права людини включають можливість жінок ухвалювати рішення щодо своєї сексуальності, зокрема у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я. Про це йдеться в дослідженні ООН, опублікованому до 30-ї річниці Пекінської платформи з досягнення гендерної рівності, повідомляє Associated Press.

Згідно з оглядом, за останні п'ять років країни досягли значного прогресу у сфері гендерної рівності. 88% держав ухвалили закони проти насильства щодо жінок, а також створили відповідні служби підтримки. Крім того, понад 44% країн покращують доступ жінок і дівчат до освіти.

Втім, аналіз показав, що жінки все ще стикаються з бар'єрами у доступі до влади та ресурсів. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що права жінок у всьому світі зазнають дедалі більшого тиску, а замість прогресу спостерігається активізація мізогінії.

«В усьому світі права жінок атакують. Замість того, щоб впроваджувати рівність прав, ми спостерігаємо актуалізацію мізогінії (жінконенависництво – ред.)», — підкреслив Гутерріш.

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