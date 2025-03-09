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«Чотири ока» замість «П’яти» — Британія шукає обхідні шляхи для обміну розвідданими без участі США

14:52, 9 березня 2025
Лондон обмірковує ідею створення альянсу «Чотири ока» для обміну розвідданими.
«Чотири ока» замість «П’яти» — Британія шукає обхідні шляхи для обміну розвідданими без участі США
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Велика Британія планує розглянути можливість створення підгрупи для обміну розвідданими всередині розвідальянсу «П'ять очей» (Five Eyes) у відповідь на дії президента США Дональда Трампа щодо України. Про це повідомляє газета Daily Mail з посиланням на неназвані джерела зі сфери оборони.

Так, влада обмірковує ідею створення альянсу «Чотири ока» для обміну розвідданими.

Рішення президента США заблокувати передачу Україні засекречених даних, створених американськими спецслужбами, у тому числі через союзників, таких як Велика Британія, викликало заклики до створення окремої групи для обміну інформацією.

Видання вказує, що Трамп скористався своїми повноваженнями в межах альянсу «П’ять Очей» (США, Британія, Австралія, Канада та Нова Зеландія), щоб припинити надання розвідданих Києву.

У військових колах зараз обговорюється ідея створення підгрупи, яка дозволить країнам обмінюватися розвідданими без права вето з боку США.

«Йдеться не про вихід із «П’яти очей», а про формування нового альянсу «Чотири ока» всередині нього – без участі Америки», – заявило джерело.

Газета не уточнила, які країни могли б входити до нової підгрупи всередині розвідувального союзу.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Париж готовий надавати Києву необхідну інформацію на тлі припинення доступу до американських даних.

Як повідомлялося, США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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США Україна Велика Британія

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