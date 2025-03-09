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Не задекларував майна на майже 20 млн грн — на Львівщині судитимуть депутата однієї з міськрад

20:34, 9 березня 2025
Депутат не зазначив об’єкти нерухомості, земельні ділянки та автомобіль, що належать йому на праві власності.
Не задекларував майна на майже 20 млн грн — на Львівщині судитимуть депутата однієї з міськрад
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На Львівщині судитимуть депутата однієї з міських рад Стрийського району за фактами декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки.

Зокрема, він не зазначив об’єкти нерухомості, земельні ділянки та транспортний засіб, що належать йому на праві власності.

Різниця між достовірними та вказаними даними склала майже 20 млн грн.

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