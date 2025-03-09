3 тисячі доларів за зняття з розшуку — у Запоріжжі викрили учасника схеми ухилення від військової служби

Житель Запоріжжя, маючи особисті зв’язки в ТЦК, запропонував військовозобов’язаному за 3 тисячі доларів вирішити питання про зняття його з розшуку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі викрили учасника схеми ухилення від військової служби. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, 46-річний житель Запоріжжя, маючи особисті зв’язки в ТЦК, запропонував військовозобов’язаному за 3 тисячі доларів вирішити питання про зняття його з розшуку як особи, що не з’явилась до органу військового управління, а також допомогти у відновленні втрачених військово-облікових документів.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час одержання всієї обумовленої суми за пропоновану послугу.

Наразі суд застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.