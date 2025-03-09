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Оголошено імена лауреатів Шевченківської премії — кому присудили нагороду в 2025 році

14:16, 9 березня 2025
Президент Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.
Оголошено імена лауреатів Шевченківської премії — кому присудили нагороду в 2025 році
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В Україні оголосили імена лауреатів Шевченківської премії. Президент Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2025 рік.

У 205 році нагороду присудили:

• поетові Юрію Іздрику за книгу «Колекція»;

• журналісту Павлу Казаріну за проєкт «Публіцистика воєнного часу» в інтернет-виданні «Українська правда»;

• режисерові Василю Вовкуну за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театралізовану кантату «Псальми війни!» Львівської Національної опери;

• художниці та скульпторці Жанні Кадировій за персональну виставку «Траєкторія польотів»;

• майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрієві Пікушу, Марії Пікуш, Наталії Рибак за мистецький проєкт «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;

• скрипальці Богдані Півненко за концертні програми 2019–2024 років, а також композиторові Олександру Шимку за сакральну містерію «Вирій» для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;

• режисерові й автору сценарію Олександру Саніну, операторові Сергію Михайльчуку і композиторці Аллі Загайкевич за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

Розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 484 480 гривень.

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указ Володимир Зеленський культура

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