Объявлены имена лауреатов Шевченковской премии — кому присудили награду в 2025 году

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2025 год.

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В Украине объявили имена лауреатов Шевченковской премии. Президент Владимир Зеленский подписал Указ о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2025 год.

В 2025 году награду присудили:

• поэту Юрию Издрыку за книгу «Колекція»;

• журналисту Павлу Казарину за проект «Публіцистика воєнного часу» в интернет-издании «Українська правда»;

• режиссёру Василию Вовкуну за оперу «Лис Микита», балет «Тіні забутих предків», модерн-балет «Пізнай себе!», театрализованную кантату «Псальми війни!» Львовской Национальной оперы;

• художнице и скульптору Жанне Кадировой за персональную выставку «Траєкторія польотів»;

• мастерам петриковской росписи Валентине Карпец-Ермолаевой, Андрею Пикушу, Марии Пикуш, Наталье Рыбак за художественный проект «Петриківський розпис: на захисті ідентичності»;

• скрипачке Богдане Пивненко за концертные программы 2019–2024 годов, а также композитору Александру Шимку за сакральную мистерию «Вирій» для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты;

• режиссёру и автору сценария Александру Санину, оператору Сергею Михальчуку и композитору Алле Загайкевич за полнометражный игровой фильм «Довбуш».

Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко составляет 484 480 гривен.

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