В Британии 8-летняя девочка случайно потратила около 10 тысяч долларов на приложения для Apple

Компания Apple согласилась компенсировать всего два платежа на сумму около 77 долларов.

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В Британии восьмилетняя девочка в течение трех месяцев без ведома родителей совершала покупки в App Store, потратив на цифровые приложения и подписки 8500 фунтов стерлингов (примерно 10 000 долларов). Об этом сообщает The Guardian.

Родители не подозревали, что их карта привязана к устройству дочери, пока не обнаружили значительные списания средств. Когда они обратились в Apple с просьбой вернуть деньги, компания сначала отказала, а затем согласилась компенсировать только два платежа на общую сумму 60 фунтов стерлингов ($77,53), объяснив это тем, что только эти транзакции были несанкционированными.

«Хотя другие были совершены при тех же обстоятельствах», — цитирует медиа одного из родителей. Семья шокирована тем, что ребенку удалось провести 270 платежей без каких-либо проверок как со стороны банка, так и со стороны Apple.

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