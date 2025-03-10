Где пенсионер может узнать результаты прохождения видеоидентификации

Для прохождения идентификации в режиме видеоконференции пенсионеру нужно подать соответствующее заявление.

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, где можно узнать результаты прохождения видеоидентификации.

Так, для прохождения идентификации в режиме видеоконференцсвязи пенсионеру нужно подать соответствующее заявление (через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины).

В заявлении обязательно указывается, в частности, адрес электронной почты пенсионера.

Именно на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника) придет сообщение о результатах прохождения видеоидентификации.

Кроме того, если пенсионер отметил в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информация о прохождении идентификации также будет отображена в личном кабинете пенсионера на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Мои обращения».

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