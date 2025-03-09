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Microsoft готовит конкурента OpenAI и Anthropic

14:34, 9 марта 2025
Компания разрабатывает собственные LLM под названием MAI.
Microsoft готовит конкурента OpenAI и Anthropic
Фото: Root-Nation.com
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Корпорация Microsoft работает над серией больших языковых моделей (LLM) под названием MAI, которые могут стать серьезным конкурентом для OpenAI и Anthropic. Об этом сообщает Bloomberg.

Вероятно, название MAI является сокращением от Microsoft Artificial Intelligence, хотя оно также может быть связано с чипом Maia 100, представленным компанией в прошлом году. Ожидается, что этот процессор станет основой для работы новых моделей.

По данным Bloomberg, Microsoft уже протестировала MAI в Copilot, и результаты свидетельствуют, что модели имеют конкурентоспособные характеристики. Ожидается, что они будут предназначены для широкого использования, хотя компания также разрабатывает еще одну серию моделей, оптимизированных для решения сложных логических задач.

Развитие MAI позволит Microsoft постепенно уменьшить зависимость от OpenAI, которая ранее была эксклюзивным поставщиком облачных решений для Copilot. В дальнейшем Microsoft планирует интегрировать в Copilot не только собственные модели, но и алгоритмы Anthropic, Meta, DeepSeek и xAI, что усилит ее позиции в сфере искусственного интеллекта.

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OpenAI Microsoft ИИ

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