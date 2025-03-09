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В Лондоне мужчина провел 16 часов на Биг-Бене

13:40, 9 марта 2025
Спустя 16 часов активиста удалось снять с часовой башни.
В Лондоне мужчина провел 16 часов на Биг-Бене
Фото: CNN
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В Лондоне спасатели сняли с часовой башни Вестминстерского дворца мужчину, который провел там 16 часов, держа в руках палестинский флаг. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, он проник на территорию парламента, поднялся по лестнице, взобрался на перила и добрался до Биг-Бена. В определенный момент мужчина снял обувь, чтобы подняться еще выше, оставив на каменной кладке башни следы крови.

Аварийные службы пытались убедить его спуститься, но он заявлял, что сделает это «на своих условиях» и угрожал вылезти еще выше, если к нему приблизятся. Он объяснил свой поступок протестом против «полицейских репрессий и государственного насилия».

В конце концов, после 16 часов сидения на башне, мужчина согласился спуститься с помощью автоподъемника, когда часы пробили полночь. Сразу после этого его задержала полиция, пишет CNN.

Из-за инцидента в Лондоне временно закрыли Вестминстерский мост и отменили экскурсии в парламент.

 

Великобритания

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