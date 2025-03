В Лондоне мужчина провел 16 часов на Биг-Бене

В Лондоне спасатели сняли с часовой башни Вестминстерского дворца мужчину, который провел там 16 часов, держа в руках палестинский флаг. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции, он проник на территорию парламента, поднялся по лестнице, взобрался на перила и добрался до Биг-Бена. В определенный момент мужчина снял обувь, чтобы подняться еще выше, оставив на каменной кладке башни следы крови.

Аварийные службы пытались убедить его спуститься, но он заявлял, что сделает это «на своих условиях» и угрожал вылезти еще выше, если к нему приблизятся. Он объяснил свой поступок протестом против «полицейских репрессий и государственного насилия».

В конце концов, после 16 часов сидения на башне, мужчина согласился спуститься с помощью автоподъемника, когда часы пробили полночь. Сразу после этого его задержала полиция, пишет CNN.

Из-за инцидента в Лондоне временно закрыли Вестминстерский мост и отменили экскурсии в парламент.

After 17 hours of standing on Big Ben, waving a Palestinian flag and demanding justice for Palestine and fellow pro Palestine activists, the activist finally came down from the Big Ben tower. pic.twitter.com/8pRyxu1uVs