У Лондоні чоловік провів 16 годин на Біг-Бені

У Лондоні рятувальники зняли з годинникової вежі Вестмінстерського палацу чоловіка, який провів там 16 годин, тримаючи в руках палестинський прапор. Про це повідомляє BBC.

За даними поліції, він проник на територію парламенту, піднявся сходами, виліз на перила і дістався Біг-Бена. У певний момент чоловік зняв взуття, щоб підійнятися ще вище, залишивши на кам'яній кладці вежі сліди крові.

Аварійні служби намагалися переконати його спуститися, але він заявляв, що зробить це «на своїх умовах» і погрожував вилізти ще вище, якщо до нього наблизяться. Він пояснив свій вчинок протестом проти «поліцейських репресій і державного насильства».

Зрештою, після 16 годин сидіння на вежі, чоловік погодився спуститися за допомогою автопідйомника, коли годинник пробив північ. Одразу після цього його затримала поліція, пише CNN.

Через інцидент у Лондоні тимчасово закрили Вестмінстерський міст і скасували екскурсії до парламенту.

After 17 hours of standing on Big Ben, waving a Palestinian flag and demanding justice for Palestine and fellow pro Palestine activists, the activist finally came down from the Big Ben tower. pic.twitter.com/8pRyxu1uVs