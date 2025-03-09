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У Лондоні чоловік провів 16 годин на Біг-Бені

13:40, 9 березня 2025
Через 16 годин активіста вдалося зняти з годинникової вежі.
У Лондоні чоловік провів 16 годин на Біг-Бені
Фото: CNN
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У Лондоні рятувальники зняли з годинникової вежі Вестмінстерського палацу чоловіка, який провів там 16 годин, тримаючи в руках палестинський прапор. Про це повідомляє BBC.

За даними поліції, він проник на територію парламенту, піднявся сходами, виліз на перила і дістався Біг-Бена. У певний момент чоловік зняв взуття, щоб підійнятися ще вище, залишивши на кам'яній кладці вежі сліди крові.

Аварійні служби намагалися переконати його спуститися, але він заявляв, що зробить це «на своїх умовах» і погрожував вилізти ще вище, якщо до нього наблизяться. Він пояснив свій вчинок протестом проти «поліцейських репресій і державного насильства».

Зрештою, після 16 годин сидіння на вежі, чоловік погодився спуститися за допомогою автопідйомника, коли годинник пробив північ. Одразу після цього його затримала поліція, пише CNN.

Через інцидент у Лондоні тимчасово закрили Вестмінстерський міст і скасували екскурсії до парламенту.

 

Велика Британія

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