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Microsoft готує конкурента OpenAI та Anthropic

14:34, 9 березня 2025
Компанія розробляє власні LLM під назвою MAI.
Microsoft готує конкурента OpenAI та Anthropic
Фото: Root-Nation.com
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Корпорація Microsoft працює над серією великих мовних моделей (LLM) під назвою MAI, які можуть стати серйозним конкурентом для OpenAI та Anthropic. Про це повідомляє Bloomberg.

Ймовірно, назва MAI є скороченням від Microsoft Artificial Intelligence, хоча вона також може бути пов'язана з чипом Maia 100, представленим компанією минулого року. Очікується, що цей процесор стане основою для роботи нових моделей.

За даними Bloomberg, Microsoft уже протестувала MAI в Copilot, і результати свідчать, що моделі мають конкурентоспроможні характеристики. Очікується, що вони будуть призначені для широкого використання, хоча компанія також розробляє ще одну серію моделей, оптимізованих для вирішення складних логічних завдань.

Розвиток MAI дозволить Microsoft поступово зменшити залежність від OpenAI, яка раніше була ексклюзивним постачальником хмарних рішень для Copilot. Надалі Microsoft планує інтегрувати в Copilot не лише власні моделі, а й алгоритми Anthropic, Meta, DeepSeek та xAI, що посилить її позиції в сфері штучного інтелекту.

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OpenAI Microsoft ШІ

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