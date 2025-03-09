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У Британії 8-річна дівчинка випадково витратила близько 10 тисяч доларів на додатки для Apple

15:10, 9 березня 2025
Компанія Apple погодилася компенсувати лише два платежі на суму близько 77 доларів.
У Британії 8-річна дівчинка випадково витратила близько 10 тисяч доларів на додатки для Apple
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У Британії восьмирічна дівчинка протягом трьох місяців без відома батьків здійснювала покупки в App Store, витративши на цифрові додатки та підписки 8500 фунтів стерлінгів (близько 10 000 доларів). Про це повідомляє The Guardian.

Батьки не підозрювали, що їхня картка прив’язана до гаджета доньки, доки не виявили значні списання коштів. Коли вони звернулися до Apple з проханням повернути гроші, компанія спочатку відмовила, а згодом погодилася компенсувати лише два платежі на загальну суму 60 фунтів стерлінгів ($77,53), аргументуючи це тим, що лише ці транзакції були несанкціонованими.

«Хоча інші були здійснені за тих же обставин», — цитує медіа одного з батьків. Родина шокована тим, що дитині вдалося здійснити 270 платежів без жодних перевірок, ані з боку банку, ані з боку Apple.

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діти Apple технології Велика Британія

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