3 тысячи долларов за снятие с розыска — в Запорожье разоблачили участника схемы уклонения от военной службы

Житель Запорожья, имея личные связи в ТЦК, предложил военнообязанному за 3 тысячи долларов решить вопрос о снятии его с розыска.

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В Запорожье разоблачили участника схемы уклонения от военной службы. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, 46-летний житель Запорожья, имея личные связи в ТЦК, предложил военнообязанному за 3 тысячи долларов решить вопрос о снятии его с розыска как лица, не явившегося в орган военного управления, а также помочь в восстановлении утраченных военно-учетных документов.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины «с поличным» во время получения всей оговоренной суммы за предлагаемую услугу.

В настоящее время суд применил к задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста.

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