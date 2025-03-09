Не задекларировал имущества почти на 20 млн грн — на Львовщине будут судить депутата одного из горсоветов

Депутат не указал объекты недвижимости, земельные участки и автомобиль, принадлежащие ему на праве собственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области будут судить депутата одного из городских советов Стрыйского района по фактам декларирования недостоверной информации. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2022 и 2023 годы.

В частности, он не указал объекты недвижимости, земельные участки и транспортное средство, принадлежащие ему на праве собственности.

Разница между достоверными и указанными данными составила около 20 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.